Полищук "Пташка" назвала серьезную проблему в ВСУ

Екатерина Полищук "Пташка". Фото: скриншот из видео

Украинская журналистка Рамина Эсхакзай побывала в городе Покровск Донецкой области, который расположен всего в двух километрах от "серой зоны". О ситуации там рассказала военнослужащая Екатерина Полищук "Пташка".

Об этом говорится в выпуске на Youtube-канале RAMINA.

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Ситуация в Покровске

По словам "Пташки", складывается четкое впечатление, что войска РФ пытаются захватить как можно больше территорий. В то же время в украинской армии существует пренебрежение жизнью личного состава, погоня за "звездочками" и признанием высшего военного командования.

"Если бы это было только мое мнение, я бы не обращалась к Верховному Главнокомандующему с этим вопросом. Это не было сугубо мое решение, и оно имело результат", — сказала военная.

Она уточнила, что это не тот результат, которого они ждали, но появилось понимание того, что можно чего-то достичь, привлекая внимание. Но военные стараются некритические проблемы решать на местах.

К Полищук обратились воины с просьбой помочь, потому что начались наступления и обострения на фронте, поэтому она разместила сообщение в соцсетях.

"Я работаю не на командование, помогаю не командирам получать новые "звездочки", а помогаю ребятам, чьему-то отцу, брату, сыну, которые сидят в окопе и нуждаются в дроне, чтобы выявить заблаговременно врага, уничтожить технику, которая едет к ним на позицию", — отметила она.

"Пташка" отметила, что это было ее сознательное решение вернуться и передавать всю помощь непосредственно в руки бойцам.

Напомним, командир группы Grizzly боевой медик с позывным Марио обнародовал уникальное видео, снятое с нагрудной камеры во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

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