В 2023 году ВСУ могли зайти в Донецк - детали

Военный с позывным "Кондор". Фото: скриншот из видео

Командир первого стрелкового батальона 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка с позывным "Кондор" вспомнил боевые действия на Донецком направлении в 2023 году. Он заявил, что летом того года ВСУ могли войти в оккупированный областной центр.

Об этом "Кондор" сказал в выпуске украинской журналистки Рамины Эсхакзай на YouTube.

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ВСУ могли зайти в Донецк

Воин вспомнил, что в течение месяцев ситуация менялась. Когда украинские защитники только зашли на местность вблизи Донецка осенью-зимой 2022 года и в начале 2023 — сталкивались с постоянными штурмами противника.

Но, по его словам, к лету 2023 года ВСУ удалось переломить ход войны и они уже начали штурмовать врага на одной из ближайших полос к Донецку. Там военные пытались сделать все, чтобы другим подразделениям было легче во время контрнаступления на Запорожье.

"И доходило до того, что когда мы штурмовали одну из следующих позиций противника, то следующей позиции не было. Я смотрел на эту ситуацию и понимал, что если бы у меня было немного больше сил, мы бы могли зайти в Донецк", — отметил "Кондор".

Он уточнил, что это было реально, но на тот момент не хватало сил, ведь все они перебрасывались на Запорожское направление.

Ранее "Кондор" рассказал, что значительная часть из людей, которые попадают к нему в батальон, — мужчины почтенного возраста.

А военная Екатерина Полищук "Пташка" заявила о пренебрежении жизнями бойцов в украинской армии.