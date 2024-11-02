Атака на Україну 2 листопада — на Черкащині пошкоджено підприємство

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Фото: пресслужба ОВА

Російські війська 2 листопада атакували Черкаську область. Внаслідок падіння БпЛА у Золотоніському районі пошкоджено майно одного з підприємств.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram у суботу, 2 листопада.

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За даними ОВА, 2 листопада в Черкаській області розпочалося із повітряних тривог, остання з яких тривала понад п'ять годин.

Сили повітряної оборони працювали по повітряних цілях, які залітали в регіон. Зазначається, що три безпілотники були локаційно втрачені.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння ворожого БпЛА на Золотонощині пошкоджено майно одного із підприємств.

"У всіх випадках минулось без потерпілих. Будьте обачні! Реагуйте на попередження про небезпеку", — написав Табурець.

Допис Табурця. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття 39 ворожих БпЛА на території України, ще 21 безпілотник локаційно втрачено, а п'ять ударних дронів повернулись у Росію.

Ми писали про те, що внаслідок атаки на Україну 2 листопада падіння уламків ударних дронів зафіксовано у шести районах Києва.

Також російські війська протягом останньої доби декілька разів атакували Харків та область. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 56 отримали поранення.