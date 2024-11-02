Атака на Украину 2 ноября — в Черкасской области повреждено предприятие

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. Фото: прессслужба ОВА

Российские войска 2 ноября атаковали Черкасскую область. В результате падения БпЛА в Золотоношском районе повреждено имущество одного из предприятий.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram в субботу, 2 ноября.

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По данным ОВА, 2 ноября в Черкасской области началось с воздушных тревог, последняя из которых длилась более пяти часов.

Силы воздушной обороны работали по воздушным целям, которые залетали в регион. Отмечается, что три беспилотника были локально потеряны.

По предварительной информации, в результате падения вражеского БпЛА на Золотоношчине повреждено имущество одного из предприятий.

"Во всех случаях обошлось без пострадавших. Будьте осмотрительны! Реагируйте на предупреждения об опасности", — написал Табурец.

Сообщение Табурца. Фото: скриншот

Напомним, в Воздушных силах ВСУ подтвердили ущерб 39 вражеских БпЛА на территории Украины, еще 21 беспилотник локационно потерян, а пять ударных дронов вернулись в Россию.

Мы писали о том, что в результате атаки на Украину 2 ноября падение обломков ударных дронов зафиксировано в шести районах Киева.

Также российские войска в течение последних суток несколько раз атаковали Харьков и область. В результате обстрелов погиб один человек, еще 56 получили ранения.