Прикордонники України збили два безпілотники Shahed над Сумщиною — відео

Прикордонники збили два "шахеди" над Сумщиною — відео
Українські прикордонники у суботу, 2 листопада, збили два ворожих безпілотники типу Shahed. Це сталося у небі над Сумською областю.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram.
Збиття російських "шахедів" прикордонниками
На відео можна побачити уламки після збиття російських ударних безпілотників. Внаслідок цього сталася вирва у землі.
"Прикордонники збили два ворожих "шахеди" у небі над Сумщиною", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ оприлюднили попередню інформацію про кількість ворожих об'єктів, які Росія використала проти України в ніч на 2 листопада.
Також Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли України 2 листопада, заявивши, що тиск на Росію та її союзників залишається недостатнім.
Читайте Новини.LIVE!