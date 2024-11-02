Прикордонники України збили два безпілотники Shahed над Сумщиною — відео

Прикордонник з уламками російського безпілотника. Фото архівне: ДПСУ

Українські прикордонники у суботу, 2 листопада, збили два ворожих безпілотники типу Shahed. Це сталося у небі над Сумською областю.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram.

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Збиття російських "шахедів" прикордонниками

На відео можна побачити уламки після збиття російських ударних безпілотників. Внаслідок цього сталася вирва у землі.

"Прикордонники збили два ворожих "шахеди" у небі над Сумщиною", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ оприлюднили попередню інформацію про кількість ворожих об'єктів, які Росія використала проти України в ніч на 2 листопада.

Також Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли України 2 листопада, заявивши, що тиск на Росію та її союзників залишається недостатнім.