Пограничники Украины сбили два беспилотника Shahed над Сумской областью — видео

Пограничник с обломками российского беспилотника. Фото архивное: ГПСУ

Украинские пограничники в субботу, 2 ноября, сбили два вражеских беспилотника типа Shahed. Это произошло в небе над Сумской областью.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram.

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На видео можно увидеть обломки после сбивания российских ударных беспилотников. В результате этого произошла воронка в земле.

"Пограничники сбили два вражеских "шахеды" в небе над Сумщиной", — говорится в сообщении.

Напомним, Воздушные силы ВСУ обнародовали предварительную информацию о количестве вражеских объектов, которые Россия использовала против Украины в ночь на 2 ноября.

Также Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Украины 2 ноября, заявив, что давление на Россию и ее союзников остается недостаточным.