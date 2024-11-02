Атака Шахедами на Україну 2 листопада — Зеленський відреагував на удар РФ

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські удари по Україні 2 листопада. Він заявив, що тиск на Росію та її союзників недостатній.

Про це йдеться у повідомленні Володимира Зеленського у Telegram.

Читайте також:

Заява Володимира Зеленського щодо атак РФ 2 листопада

Росія атакувала Україну сьогодні, 2 листопада, вибухи почали лунати з четвертої ранку у Полтавській, Сумській, Київській та Харківській областях. Зеленський заявив, що такі атаки свідчать про недостатні зусилля партнерів України.

"Постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників недостатній. Сьогодні з четвертої ранку тривала повітряна тривога в містах України. Через атаку російських безпілотників, на жаль, є пошкодження та постраждалі в різних районах Києва", — йдеться у повідомленні Володимира Зеленського.

Пожежа у багатоповерхівці в Києві 2 листопада. Фото: ДСНС Києва

Також глава держави подякував силам протиповітряної оборони. Він закликав партнерів проявити більше рішучості, адже Росія використовує час на свою користь.

"Потрібно більше тиску на російську здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати й бази зберігання "шахедів", і всю наявну інфраструктуру їхнього виробництва та логістики. Терористи, на жаль, уміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу", — заявив президент.

Нагадаємо, у КМВА за останніми даними уламки "Шахедів" впали у шести районах столиці. Мер Києва повідомив, що у Києві від дронової атаки постраждало двоє людей.