Атака Шахедами на Украину 2 ноября - Зеленский отреагировал на удар РФ

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по Украине 2 ноября. Он заявил, что давление на Россию и ее союзников недостаточное.

Об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского в Telegram.

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Россия атаковала Украину сегодня, 2 ноября, взрывы начались с четырех утра в Полтавской, Сумской, Киевской и Харьковской областях. Зеленский заявил, что подобные атаки свидетельствуют о недостаточных усилиях партнеров Украины.

"Постоянные террористические удары по городам Украины доказывают, что давление на Россию и ее сообщников недостаточно. Сегодня с четырех утра продолжалась воздушная тревога в городах Украины. Из-за атаки российских беспилотников, к сожалению, есть повреждения и пострадавшие в разных районах Киева", — говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Пожар в многоэтажке в Киеве 2 ноября. Фото: ГСЧС Киева

Также глава государства поблагодарил силы противовоздушной обороны. Он призвал партнеров проявить большую решительность, ведь Россия использует время в свою пользу.

"Нужно больше давления на российскую способность производить такое оружие. Нужна возможность уничтожать и базы хранения "Шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики. Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", — заявил президент .

Напомним, в КМВА по последним данным обломки "Шахедов" упали в шести районах столицы. Мэр Киева сообщил, что в Киеве от дроновой атаки пострадали два человека.