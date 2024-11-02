Повітряна тривога 2 листопада — скільки Шахедів збито

Стеження за повітряною ціллю. Фото: Армія.Inform

У Повітряних силах опублікували попередні дані про кількість збитих ворожих об'єктів, які Росія застосувала проти України у ніч проти 2 листопада. Окрім безпілотників, окупанти застосували також авіаракету Х-31П.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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У відомстві зазначили, що Росія розпочала серію авіаатак з 19:00 у п'ятницю, 1 листопада. Загалом окупанти застосували 71 ударний безпілотник типу "Шахед", а також керовану авіаційну ракету Х-31-П. Крім того, були запущені безпілотники невстановленого типу. Повітряні цілі були запущені з Бєлгородської області, Орла та Курська.

"Станом на 11.00 підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, п'ять БпЛА — повернулись у Росію", — повідомили у пресслужбі.

Також там додали, що у повітрі досі перебуває близько п'яти ударних БпЛА. Крім того, пошкодження у багатоквартирних та приватних будинках є у Сумській, Полтавській, Одеській та Київській областях.

Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих внаслідок атаки безпілотників на столицю.

На ворожу атаку відреагував президент Володимир Зеленський, який закликав партнерів проявити більше рішучості для протистояння Росії.