Воздушная тревога 2 ноября – сколько Шахедов сбито

Слежка за воздушной целью. Фото: Армія.Inform

В Воздушных силах опубликовали предварительные данные о количестве сбитых вражеских объектов, которые Россия применила против Украины в ночь на 2 ноября. Кроме беспилотников, оккупанты применили также авиаракету Х-31П.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Сколько воздушных целей сбили ПС ВСУ 2 ноября

В ведомстве отметили, что Россия начала серию авиаатак с 19:00 в пятницу, 1 ноября. В общей сложности оккупанты применили 71 ударный беспилотник типа "Шахед", а также управляемую авиационную ракету Х-31-П. Кроме того, были запущены беспилотники неустановленного типа. Воздушные цели были запущены из Белгородской области, Орла и Курска.

"По состоянию на 11.00 подтверждено ущерб 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локационно потерян, пять БпЛА — вернулись в Россию", — сообщили в пресс-службе.

Также там добавили, что в воздухе до сих пор находится около пяти ударных БПЛА. Кроме того, повреждения в многоквартирных и частных домах есть в Сумской, Полтавской, Одесской и Киевской областях.

Напомним, в Киеве есть двое пострадавших в результате атаки беспилотников на столицу.

На вражескую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский, призвавший партнеров проявить больше решимости для противостояния России.