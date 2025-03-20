РФ випробовує кордон Сумщини малими групами військових

Бойові дії. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Російські війська продовжують спроби проникнення на територію України через кордон у Сумській області, використовуючи невеликі диверсійно-розвідувальні групи. Втім, наразі скупчення військової техніки російської армії на кордоні із Сумщиною не помічали.

Про це повідомив начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі "Ми-Україна".

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За його словами, ці групи ДРГ складаються з двох-трьох військовослужбовців і не є повноцінними штурмовими підрозділами. Вони діють малими силами, намагаючись знайти вразливі ділянки кордону та зайняти певні населені пункти.

"Ворог шукає можливості прорватися на територію України, зайняти певні там населені пункти на території України. наразі я б не сказав, що це якісь штурмові групи", — повідомив Шевцов.

Водночас українські сили оперативно виявляють і знищують цих диверсантів ще на підходах до кордону – як на території Росії, так і в межах України.

Шевцов наголосив, що ознак прориву техніки ворога немає. Російські війська поки що не мають можливості прорвати українську оборону в Сумській області.

Нагадаємо, російські війська атакували КАБами Сумщину.

Також речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник заявляв, що Росія стягує до кордону Сумщини війська з Курщини.