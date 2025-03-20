РФ испытывает границу Сумской области малыми группами военных

Боевые действия. Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Российские войска продолжают попытки проникновения на территорию Украины через границу в Сумской области, используя небольшие диверсионно-разведывательные группы. Впрочем, пока скопления военной техники российской армии на границе с Сумской областью не замечали.

Об этом сообщил начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной кордон" Иван Шевцов в эфире "Мы-Украина".

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По его словам, эти группы ДРГ состоят из двух-трех военнослужащих и не являются полноценными штурмовыми подразделениями. Они действуют малыми силами, пытаясь найти уязвимые участки границы и занять определенные населенные пункты.

"Враг ищет возможности прорваться на территорию Украины, занять определенные там населенные пункты на территории Украины. пока я бы не сказал, что это какие-то штурмовые группы", — сообщил Шевцов.

В то же время украинские силы оперативно выявляют и уничтожают этих диверсантов еще на подходах к границе — как на территории России, так и в пределах Украины.

Шевцов подчеркнул, что признаков прорыва техники врага нет. Российские войска пока не имеют возможности прорвать украинскую оборону в Сумской области.

Напомним, российские войска атаковали КАБами Сумскую область.

Также представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник заявлял, что Россия стягивает к границе Сумщины войска из Курской области.