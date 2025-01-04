Російські загарбники обстріляли Нікополь — в ОВА повідомили наслідки

Ворог обстріляв Нікополь — в ОВА повідомили наслідки
Російські загарбники цієї ночі, а також вранці, обстріляли Нікополь. Вони застосували важку артилерію та ракетні установки "Град".
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, 4 січня.
Ворог обстріляв Нікополь
Для обстрілу міста ворог застосував артилерію та ракети. Окрім того, запущений окупантами дрон-камікадзе влучив у пожежну частину.
Внаслідок цих ударів загиблих і постраждалих нема. В інших районах Дніпропетровщини минулося без ворожих ударів.
Раніше ми повідомляли, що через обстріл Чернігова загинув відомий доцент-філолог.
Нагадаємо, російські загарбники атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Противник завдав майже 30 ударів.
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