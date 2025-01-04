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Через обстріл Чернігова загинув відомий доцент-філолог

4 січня 2025 00:01
Ольга Антоновська - редактор
Через обстріл Чернігова загинув відомий доцент Олексій Гальонка
Олексій Гальонка. Фото: Facebook/Vasyl Chepurnyi
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни завдали потрійного ракетного удару по Чернігову 3 січня. Внаслідок атаки загинув доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського Олексій Гальонка.

Про це повідомляє "Суспільне" у п'ятницю, 3 січня.

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Через обстріл Чернігова загинув доцент Олексій Гальонка

Росіяни атакували місто балістичними ракетами "Іскандер". Через це загинув доцент інституту Ушинського Олексій Гальонка.

"На жаль, це правда. Мені зателефонувала племінниця Олексія Анатолійовича Людмила Гальонка і сказала про це. Він сьогодні ще був на роботі. Кандидат педагогічних наук. Останнім часом працював на пів ставки", — розповів ректор інституту Анатолій Заліський.

Алексей Галенка загинув через атаку на Чернігів
Олексій Гальонка. Фото: Facebook/Людмила Коткова

Смерть 72-річного чоловіка підтвердив і начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура. Він написав відповідний пост у Facebook.

"У березні 2022 року після влучання російських снарядів, у нього вщент згорів будинок, і останні роки він жив у пристосованому приміщенні. Мої щирі співчуття рідним та близьким Олексія Анатолійовича. Кожен, хто чинить злочини проти українців, має бути покараний", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки на Чернігів загинув доцент Олексій Гальонка
Повідомлення про смерть Олексія Гальонки. Фото: скриншот

Нагадаємо, радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван заявив, що внаслідок атаки по Чернігову загинув чоловік, ще четверо людей постраждали. Серйозних руйнувань зазнали кілька будинків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет. Оборонцям вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ їх значну частину.

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