Из-за обстрела Чернигова погиб известный доцент Алексей Галенка

Алексей Галенка. Фото: Facebook/Vasyl Chepurnyi

Россияне нанесли тройной ракетный удар по Чернигову 3 января. В результате атаки погиб доцент кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания Черниговского областного института последипломного образования имени Ушинского Алексей Галенка.

Об этом сообщает "Суспільне" в пятницу, 3 января.

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Россияне атаковали город баллистическими ракетами "Искандер". Из-за этого погиб доцент института Ушинского Алексей Галенка.

"К сожалению, это правда. Мне позвонила племянница Алексея Анатольевича Людмила Галенка и сказала об этом. Он сегодня еще был на работе. Кандидат педагогических наук. В последнее время работал на полставки", — рассказал ректор института Анатолий Залиский.

Алексей Галенка. Фото: Facebook/Людмила Коткова

Смерть 72-летнего мужчины подтвердил и начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Билогура. Он написал соответствующий пост в Facebook.

"В марте 2022 года после попадания российских снарядов, у него дотла сгорел дом, и последние годы он жил в приспособленном помещении", — говорится в сообщении.

Сообщение о смерти Алексея Галенки. Фото: скриншот

Напомним, советник начальника Черниговской ОГА Андрей Подорван заявил, что в результате атаки по Чернигову погиб мужчина, еще четверо человек пострадали. Серьезные разрушения получили несколько домов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за первые три дня нового года российская армия применила против украинских городов и сел более 300 ударных дронов и около 20 ракет. Защитникам удалось сбить или обезвредить средствами РЭБ их значительную часть.