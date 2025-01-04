Российские захватчики обстреляли Никополь — в ОВА сообщили последствия

Последствия российского обстрела. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские захватчики этой ночью, а также утром, обстреляли Никополь. Они применили тяжелую артиллерию и ракетные установки "Град".

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в субботу, 4 января.

Читайте также:

Враг обстрелял Никополь

Для обстрела города враг применил артиллерию и ракеты. Кроме того, запущенный оккупантами дрон-камикадзе попал в пожарную часть.

Вследствие этих ударов погибших и пострадавших нет. В других районах Днепропетровщины обошлось без вражеских ударов.

Поврежденное помещение. Фото: Днепропетровская ОГА

Дырка в стене. Фото: Днепропетровская ОГА

Ранее мы сообщали, что из-за обстрела Чернигова погиб известный доцент-филолог.

Напомним, российские захватчики атаковали Никопольскую область Днепропетровской области. Противник нанес почти 30 ударов.