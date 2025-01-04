Российские захватчики обстреляли Никополь — в ОВА сообщили последствия

Враг обстрелял Никополь — в ОВА сообщили последствия
Российские захватчики этой ночью, а также утром, обстреляли Никополь. Они применили тяжелую артиллерию и ракетные установки "Град".
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в субботу, 4 января.
Враг обстрелял Никополь
Для обстрела города враг применил артиллерию и ракеты. Кроме того, запущенный оккупантами дрон-камикадзе попал в пожарную часть.
Вследствие этих ударов погибших и пострадавших нет. В других районах Днепропетровщины обошлось без вражеских ударов.
Ранее мы сообщали, что из-за обстрела Чернигова погиб известный доцент-филолог.
Напомним, российские захватчики атаковали Никопольскую область Днепропетровской области. Противник нанес почти 30 ударов.
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