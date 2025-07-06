Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Ворог несе втрати, але продовжує штурми — зведення Генштабу

Ворог несе втрати, але продовжує штурми — зведення Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 09:29
Які ворожі атаки були 5 липня 2025 року та яких втрат зазнали окупанти
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський. Фото: УНІАН

Упродовж минулої доби, 5 липня, на лінії фронту зафіксували 200 бойових зіткнень. Ворог атакував українські підрозділи й населені пункти ракетами й авіабомбами, РСЗВ та дронами-камікадзе.

Про це 6 липня повідомили в ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Російські обстріли

Упродовж 5 липня росіяни вдарили по позиціях українських підрозділів і населенних пунктах двома ракетами та 117 КАБами. Також було 6 074 обстріли, 119 із яких — із РСЗВ, а для ураження ворог застосував 3 724 дрони-камікадзе.

Під російськими авіаударами були такі населені пункти:

  • Бояро-Лежачі Сумської області;
  • Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Одрадне, Охрімівка, Зибине, Приколотне та Хатнє Харківської області;
  • Покровськ, Сухий Яр Донецької області;
  • Білогір’я, Степногірськ Запорізької області;
  • Ольгівка Херсонської області.

Ситуація на напрямках фронту

Карта бойових дій
Карта бойових дій станом на 5 липня 2025 року

Північно-Слобожанський напрямок: 23 атаки вдалося відбити, ворог завдав десятьох авіаційних ударів із застосуванням 28 КАБів і здійснив 312 артилерійських обстрілів, зокрема десять — із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок: сім боєзіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Амбарного.

Куп'янський напрямок: вісім ворожих атак, вдалося відбити штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Загризове, Зелений Гай і в напрямку Куп'янська.

Лиманський напрямок: 37 ворожих атак, окупанти намагаються просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка.

Сіверський напрямок: сім боєзіткнень, ворожі атаки поблизу Серебрянки, Верхньокам'янського, Григорівки та Івано-Дар'ївки.

Краматорський напрямок: Сили оборони відбили шість атак у бік Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

Торецький напрямок: шість атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Русин Яр.

Покровський напрямок: вдалося зупинити 59 атак ворога в районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська.

Новопавлівський напрямок: вдалося відбити 18 штурмів у районах населених пунктів Зірка,  Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко та Новопіль.

Гуляйпільський напрямок: загарбники вісім разів намагалися просунутися вперед у районі Малинівки.

Оріхівський напрямок: у бік Кам'янського росіяни здійснили п'ять атак по позиціях українських захисників.

Придніпровський напрямок: ворог один раз безуспішно намагався намагався наблизитися до укріплень українських військових.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних дій ворога не виявили.

Втрати ворога

Упродовж минулої доби окупанти втрати 1 180 військових, два танки, три бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, один літак, 216 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 104 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Авіації, ракетним військам та артилерії Сил оборони вдалося уразити два пункти управління, чотири артилерійських засоби, сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки росіян.

Раніше в ISW заявили, що росіяни планують оточити Покровськ. Ще однією метою загарбників є обхід укріпленої лінії Сил оборони в Донецькій області.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині бойових зіткнень немає. Бої точаться лише поблизу регіону: у Донецькій області.

Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт ситуація на фронті бойові дії
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації