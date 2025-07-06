Які ворожі атаки були 5 липня 2025 року та яких втрат зазнали окупанти

Ворог несе втрати, але продовжує штурми — зведення Генштабу
Упродовж минулої доби, 5 липня, на лінії фронту зафіксували 200 бойових зіткнень. Ворог атакував українські підрозділи й населені пункти ракетами й авіабомбами, РСЗВ та дронами-камікадзе.
Про це 6 липня повідомили в ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ.
Російські обстріли
Упродовж 5 липня росіяни вдарили по позиціях українських підрозділів і населенних пунктах двома ракетами та 117 КАБами. Також було 6 074 обстріли, 119 із яких — із РСЗВ, а для ураження ворог застосував 3 724 дрони-камікадзе.
Під російськими авіаударами були такі населені пункти:
- Бояро-Лежачі Сумської області;
- Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Одрадне, Охрімівка, Зибине, Приколотне та Хатнє Харківської області;
- Покровськ, Сухий Яр Донецької області;
- Білогір’я, Степногірськ Запорізької області;
- Ольгівка Херсонської області.
Ситуація на напрямках фронту
Північно-Слобожанський напрямок: 23 атаки вдалося відбити, ворог завдав десятьох авіаційних ударів із застосуванням 28 КАБів і здійснив 312 артилерійських обстрілів, зокрема десять — із РСЗВ.
Південно-Слобожанський напрямок: сім боєзіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Амбарного.
Куп'янський напрямок: вісім ворожих атак, вдалося відбити штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Кіндрашівка, Загризове, Зелений Гай і в напрямку Куп'янська.
Лиманський напрямок: 37 ворожих атак, окупанти намагаються просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Новий Мир, Рідкодуб, Мирне, Торське, Григорівка.
Сіверський напрямок: сім боєзіткнень, ворожі атаки поблизу Серебрянки, Верхньокам'янського, Григорівки та Івано-Дар'ївки.
Краматорський напрямок: Сили оборони відбили шість атак у бік Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.
Торецький напрямок: шість атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Русин Яр.
Покровський напрямок: вдалося зупинити 59 атак ворога в районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Разіне, Горіхове, Дачне, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська.
Новопавлівський напрямок: вдалося відбити 18 штурмів у районах населених пунктів Зірка, Толстой, Воскресенка, Запоріжжя, Шевченко та Новопіль.
Гуляйпільський напрямок: загарбники вісім разів намагалися просунутися вперед у районі Малинівки.
Оріхівський напрямок: у бік Кам'янського росіяни здійснили п'ять атак по позиціях українських захисників.
Придніпровський напрямок: ворог один раз безуспішно намагався намагався наблизитися до укріплень українських військових.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних дій ворога не виявили.
Втрати ворога
Упродовж минулої доби окупанти втрати 1 180 військових, два танки, три бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, один літак, 216 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 104 одиниці автомобільної техніки окупантів.
Авіації, ракетним військам та артилерії Сил оборони вдалося уразити два пункти управління, чотири артилерійських засоби, сім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки росіян.
Раніше в ISW заявили, що росіяни планують оточити Покровськ. Ще однією метою загарбників є обхід укріпленої лінії Сил оборони в Донецькій області.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині бойових зіткнень немає. Бої точаться лише поблизу регіону: у Донецькій області.
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