Какие вражеские атаки были 5 июля 2025 года и какие потери понесли оккупанты

Враг несет потери, но продолжает штурмы — сводка Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки, 5 июля, на линии фронта зафиксировали 200 боевых столкновений. Враг атаковал украинские подразделения и населенные пункты ракетами и авиабомбами, РСЗО и дронами-камикадзе.
Об этом 6 июля сообщили в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
В течение 5 июля россияне ударили по позициям украинских подразделений и населенным пунктам двумя ракетами и 117 КАБами. Также было 6 074 обстрела, 119 из которых — из РСЗО, а для поражения враг применил 3 724 дрона-камикадзе.
Под российскими авиаударами были такие населенные пункты:
- Бояро-Лежачи Сумской области;
- Волчанские Хутора, Волчанск, Отрадное, Охримовка, Зыбино, Приколотное и Хатнее Харьковской области;
- Покровск, Сухой Яр Донецкой области;
- Белогорье, Степногорск Запорожской области;
- Ольговка Херсонской области.
Ситуация на направлениях фронта
Северо-Слобожанское направление: 23 атаки удалось отбить, враг нанес десять авиационных ударов с применением 28 КАБов и совершил 312 артиллерийских обстрелов, в том числе десять — из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление: семь боестолкновений в районе Волчанска и в направлении Амбарного.
Купянское направление: восемь вражеских атак, удалось отбить штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Кондрашовка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Купянска.
Лиманское направление: 37 вражеских атак, оккупанты пытаются продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Мирное, Торское, Григорьевка.
Северское направление: семь боестолкновений, вражеские атаки вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и Ивано-Дарьевки.
Краматорское направление: Силы обороны отбили шесть атак в сторону Белой Горы, Часового Яра и Ступочек.
Торецкое направление: шесть атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Русин Яр.
Покровское направление: удалось остановить 59 атак врага в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Шевченко, Разино, Ореховое, Дачное, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Новопавловка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Сергеевки, Филиала и Покровска.
Новопавловское направление: удалось отбить 18 штурмов в районах населенных пунктов Зирка, Толстой, Воскресенка, Запорожье, Шевченко и Новополь.
Гуляйпольское направление: захватчики восемь раз пытались продвинуться вперед в районе Малиновки.
Ореховское направление: в сторону Каменского россияне совершили пять атак по позициям украинских защитников.
Приднепровское направление: враг один раз безуспешно пытался пытался приблизиться к укреплениям украинских военных.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных действий врага не обнаружили.
Потери врага
За прошедшие сутки оккупанты потеряли 1 180 военных, два танка, три боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, один самолет, 216 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 104 единицы автомобильной техники оккупантов.
Авиации, ракетным войскам и артиллерии Сил обороны удалось поразить два пункта управления, четыре артиллерийских средства, семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.
Ранее в ISW заявили, что россияне планируют окружить Покровск. Еще одной целью захватчиков является обход укрепленной линии Сил обороны в Донецкой области.
Напомним, на Днепропетровщине боевых столкновений нет. Бои идут только вблизи региона: в Донецкой области.
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