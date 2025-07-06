Какие вражеские атаки были 5 июля 2025 года и какие потери понесли оккупанты

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский. Фото: УНИАН

За прошедшие сутки, 5 июля, на линии фронта зафиксировали 200 боевых столкновений. Враг атаковал украинские подразделения и населенные пункты ракетами и авиабомбами, РСЗО и дронами-камикадзе.

Об этом 6 июля сообщили в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ.

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Российские обстрелы

В течение 5 июля россияне ударили по позициям украинских подразделений и населенным пунктам двумя ракетами и 117 КАБами. Также было 6 074 обстрела, 119 из которых — из РСЗО, а для поражения враг применил 3 724 дрона-камикадзе.

Под российскими авиаударами были такие населенные пункты:

Бояро-Лежачи Сумской области;

Волчанские Хутора, Волчанск, Отрадное, Охримовка, Зыбино, Приколотное и Хатнее Харьковской области;

Покровск, Сухой Яр Донецкой области;

Белогорье, Степногорск Запорожской области;

Ольговка Херсонской области.

Ситуация на направлениях фронта

Карта боевых действий по состоянию на 5 июля 2025 года

Северо-Слобожанское направление: 23 атаки удалось отбить, враг нанес десять авиационных ударов с применением 28 КАБов и совершил 312 артиллерийских обстрелов, в том числе десять — из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление: семь боестолкновений в районе Волчанска и в направлении Амбарного.

Купянское направление: восемь вражеских атак, удалось отбить штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Кондрашовка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Купянска.

Лиманское направление: 37 вражеских атак, оккупанты пытаются продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Новый Мир, Редкодуб, Мирное, Торское, Григорьевка.

Северское направление: семь боестолкновений, вражеские атаки вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

Краматорское направление: Силы обороны отбили шесть атак в сторону Белой Горы, Часового Яра и Ступочек.

Торецкое направление: шесть атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка, Русин Яр.

Покровское направление: удалось остановить 59 атак врага в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Шевченко, Разино, Ореховое, Дачное, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Новопавловка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Сергеевки, Филиала и Покровска.

Новопавловское направление: удалось отбить 18 штурмов в районах населенных пунктов Зирка, Толстой, Воскресенка, Запорожье, Шевченко и Новополь.

Гуляйпольское направление: захватчики восемь раз пытались продвинуться вперед в районе Малиновки.

Ореховское направление: в сторону Каменского россияне совершили пять атак по позициям украинских защитников.

Приднепровское направление: враг один раз безуспешно пытался пытался приблизиться к укреплениям украинских военных.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных действий врага не обнаружили.

Потери врага

За прошедшие сутки оккупанты потеряли 1 180 военных, два танка, три боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, один самолет, 216 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 104 единицы автомобильной техники оккупантов.

Авиации, ракетным войскам и артиллерии Сил обороны удалось поразить два пункта управления, четыре артиллерийских средства, семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Ранее в ISW заявили, что россияне планируют окружить Покровск. Еще одной целью захватчиков является обход укрепленной линии Сил обороны в Донецкой области.

Напомним, на Днепропетровщине боевых столкновений нет. Бои идут только вблизи региона: в Донецкой области.