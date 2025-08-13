Покровський напрямок — Генштаб про ситуацію

Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб/Telegram

Попри значні втрати, російські війська намагаються просуватися на Покровському напрямку. Ворог намагається просочуватись диверсійними й малими піхотними групами.

Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у середу, 13 серпня.

Реклама

Читайте також:

Покровський напрямок — яка ситуація

Речник Генштабу зазначив, що, попри втрати, росіяни намагаються просочуватись диверсійними й малими піхотними групами.

"На Покровському напрямку російські окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу. Щоб проникнути в глибину української оборони, російські загарбники діють зухвало. Незважаючи на втрати, росіяни намагаються просочуватись диверсійними й малими піхотними групами через українські оборонні порядки", — розповів Ковальов.

Зокрема він зазначив, що декілька невеликих груп окупантів, обійшовши позиції українських захисників, намагалися просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Також диверсанти потай проникли у населені пункти Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр — деякі з груп уже знищені.

"Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили та засоби, сплановані заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи. Російських окупантів знищують та беруть у полон", — підсумував речник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація про доволі складну ситуацію в районі Добропілля.

Крім того, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов пояснив, що відбувається на Покровському та Добропільському напрямках.