Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Враг пытается продвигаться — Генштаб о ситуации на фронте

Враг пытается продвигаться — Генштаб о ситуации на фронте

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 14:19
Покровское направление — Генштаб о ситуации
Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб/Telegram

Несмотря на значительные потери российские войска пытаются продвигаться на Покровском направлении. Враг пытается просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами.

Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в среду, 13 августа.

Реклама
Читайте также:

Покровское направление — какая ситуация

Представитель Генштаба отметил, что несмотря на потери, россияне пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами.

"На Покровском направлении российские оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава. Чтобы проникнуть в глубину украинской обороны российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, россияне пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через украинские оборонительные порядки", — рассказал Ковалев.

В частности он отметил, что несколько небольших групп оккупантов, обойдя позиции украинских защитников, пытались продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Также диверсанты тайком проникли в населенные пункты Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр — некоторые из групп уже уничтожены.

"Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны Украины принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы. В частности решением главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны — выделены дополнительные силы и средства, спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе. Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи. Российских оккупантов уничтожают и берут в плен", — подытожил представитель Генштаба ВСУ.

Напомним, что недавно появилась информация о довольно сложной ситуации в районе Доброполья.

Кроме того, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов объяснил, что происходит на Покровском и Добропольском направлениях.

Генштаб ВСУ война в Украине ситуация на фронте Покровск украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации