Покровское направление — Генштаб о ситуации

Несмотря на значительные потери российские войска пытаются продвигаться на Покровском направлении. Враг пытается просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами.

Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в среду, 13 августа.

Покровское направление — какая ситуация

Представитель Генштаба отметил, что несмотря на потери, россияне пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами.

"На Покровском направлении российские оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава. Чтобы проникнуть в глубину украинской обороны российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, россияне пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через украинские оборонительные порядки", — рассказал Ковалев.

В частности он отметил, что несколько небольших групп оккупантов, обойдя позиции украинских защитников, пытались продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Также диверсанты тайком проникли в населенные пункты Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр — некоторые из групп уже уничтожены.

"Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны Украины принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы. В частности решением главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны — выделены дополнительные силы и средства, спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе. Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи. Российских оккупантов уничтожают и берут в плен", — подытожил представитель Генштаба ВСУ.

Напомним, что недавно появилась информация о довольно сложной ситуации в районе Доброполья.

Кроме того, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов объяснил, что происходит на Покровском и Добропольском направлениях.