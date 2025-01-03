Обстріл Дніпропетровщини 3 січня — що відомо

Рятувальники на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС Дніпропетровщини

У п'ятницю, 3 січня, російськими окупантами було здійснено півтора десятки атак на Дніпропетровську область із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії. Під ударом опинилися Синельникове, Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Зокрема, у Синельниковому внаслідок атаки постраждав 70-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Також пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль та лінія електропередач.

Інформація про наслідки уточнюється.

Пошкоджена вантажівка. Фото: Сергій Лисак

За даними Лисака, в інших населених пунктах також є влучення. Зокрема, постраждав 48-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Наслідки обстрілу. Фото: Сергій Лисак

Крім того, зруйновано дев'ятиповерхівку та приватний будинок, а також два підприємства, зокрема комунальне, де пошкоджено техніку.

Ще — під удар потрапили вантажівка та лінії електропередач.

Пошкоджений будинок. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, російські загарбники у понеділок, 30 грудня, атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Противник завдав майже 30 ударів.

Також російські окупанти 25 грудня атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу загинула людина.