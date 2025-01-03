Обстріл Дніпропетровщини 3 січня — що відомо

Ворог масовано атакував Дніпропетровщину — є жертви і руйнування
У п'ятницю, 3 січня, російськими окупантами було здійснено півтора десятки атак на Дніпропетровську область із застосуванням дронів-камікадзе та артилерії. Під ударом опинилися Синельникове, Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріл Дніпропетровської області 3 січня
Зокрема, у Синельниковому внаслідок атаки постраждав 70-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Також пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль та лінія електропередач.
Інформація про наслідки уточнюється.
За даними Лисака, в інших населених пунктах також є влучення. Зокрема, постраждав 48-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.
Крім того, зруйновано дев'ятиповерхівку та приватний будинок, а також два підприємства, зокрема комунальне, де пошкоджено техніку.
Ще — під удар потрапили вантажівка та лінії електропередач.
Нагадаємо, російські загарбники у понеділок, 30 грудня, атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Противник завдав майже 30 ударів.
Також російські окупанти 25 грудня атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу загинула людина.
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