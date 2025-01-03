Обстрел Днепропетровщины 3 января — что известно

Спасатели на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС Днепропетровщины

В пятницу, 3 января, российскими оккупантами было осуществлено полтора десятка атак на Днепропетровскую область с применением дронов-камикадзе и артиллерии. Под ударом оказались Синельниково, Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Читайте также:

Скриншот поста Лысака

Обстрел Днепропетровской области 3 января

В частности, в Синельниковом в результате атаки пострадал 70-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Также повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередач.

Информация о последствиях уточняется.

Поврежденный грузовик. Фото: Сергей Лысак

По данным Лысака, в других населенных пунктах тоже есть попадания. В частности, пострадал 48-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Последствия обстрела. Фото: Сергей Лысак

Кроме того, разрушены девятиэтажка и частный дом, а также два предприятия, в частности коммунальное, где повреждена техника.

Еще — под удар попали грузовик и линии электропередач.

Поврежденный дом. Фото: Сергей Лысак

Напомним, российские захватчики в понедельник, 30 декабря, атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Противник нанес почти 30 ударов.

Также российские оккупанты 25 декабря атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов погиб человек.