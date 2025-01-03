Обстрел Днепропетровщины 3 января — что известно

Враг массированно атаковал Днепропетровщину — есть жертвы
В пятницу, 3 января, российскими оккупантами было осуществлено полтора десятка атак на Днепропетровскую область с применением дронов-камикадзе и артиллерии. Под ударом оказались Синельниково, Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровской области 3 января
В частности, в Синельниковом в результате атаки пострадал 70-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Также повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередач.
Информация о последствиях уточняется.
По данным Лысака, в других населенных пунктах тоже есть попадания. В частности, пострадал 48-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.
Кроме того, разрушены девятиэтажка и частный дом, а также два предприятия, в частности коммунальное, где повреждена техника.
Еще — под удар попали грузовик и линии электропередач.
Напомним, российские захватчики в понедельник, 30 декабря, атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Противник нанес почти 30 ударов.
Также российские оккупанты 25 декабря атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрелов погиб человек.
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