Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Ворог атакує, ЗСУ завдають йому втрат — зведення Генштабу ЗСУ

Ворог атакує, ЗСУ завдають йому втрат — зведення Генштабу ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 09:12
Оперативна інформація щодо агресії РФ з фронту — Генштаб ЗСУ
Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

За минулу добу Збройні Сили України стримували натиск окупантів на основних напрямках фронту. Українські війська завдали російській армії відчутних втрат у живій силі й техніці.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у четвер, 18 грудня.

Реклама
Читайте також:

Оперативна інформація щодо ситуації на фронті  

Протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. Окрім того, вчора РФ завдала 42 авіаційних ударів по України — вона скинула 136 керованих авіаційних бомб. Також ворог використав 4855 дронів-камікадзе та здійснив 3869 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів. З реактивних систем залпового вогню було здійснено 118.

Ворог атакує, ЗСУ завдають йому втрат — зведення Генштабу ЗСУ - фото 1
Допис Генштабу ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Покровське, Підгаврилівка, Братське Дніпропетровської області; Святопетрівка, Кушугум, Запоріжжя Запорізької області", — зазначили у Генштабі.

Також Сили оборони уразили район зосередження особового складу противника, пункт управління та два інші важливі об’єкти ворожої армії.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках –три боєзіткнення. Крім того, РФ здійснило 139 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ поблизу Лиману, Одрадного, Довгенького та у бік населеного пункту Ізбицьке.

Ворог атакує, ЗСУ завдають йому втрат — зведення Генштабу ЗСУ - фото 2
На Куп’янському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового та у бік населених пунктів Піщане й Глушківка.

На Лиманському напрямку було 15 атак. Ворог намагається просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина.

Ворог атакує, ЗСУ завдають йому втрат — зведення Генштабу ЗСУ - фото 3
На Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку у районах Серебрянки, Сіверська, Званівки та Переїзного — противник п’ять разів атакував позиції наших військ. На Костянтинівському напрямку Росія 17 атакувала у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 атак біля населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

Ворог атакує, ЗСУ завдають йому втрат — зведення Генштабу ЗСУ - фото 4
На Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку дев’ять разів були атаковані наші позиції у районах: Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля. На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції ЗСУ в районі Гуляйполя та у бік Варварівки. На Оріхівському напрямку окупанти тричі наступали у районі Плавнів. 

На Краматорському напрямку, Придніпровському напрямку, Волинському та Поліському напрямках боєзіткнень не зафіксовано. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали майже 1000 осіб. ЗСУ знищіли ворожі п’ять танків, 27 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб ППО, 330 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 119 автівок.

Нагадаємо, що біля Костянтинівки війська РФ майже припинили використання бронетехніки. Причиною стали погодні умови.

Раніше ми також інформували, що ЗСУ тримають сильну оборону Гуляйполя. Російські військові намагаються обійти місто з півночі та півдня.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт ситуація на фронті
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації