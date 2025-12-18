Оперативна інформація щодо агресії РФ з фронту — Генштаб ЗСУ

Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

За минулу добу Збройні Сили України стримували натиск окупантів на основних напрямках фронту. Українські війська завдали російській армії відчутних втрат у живій силі й техніці.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у четвер, 18 грудня.

Оперативна інформація щодо ситуації на фронті

Протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. Окрім того, вчора РФ завдала 42 авіаційних ударів по України — вона скинула 136 керованих авіаційних бомб. Також ворог використав 4855 дронів-камікадзе та здійснив 3869 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів. З реактивних систем залпового вогню було здійснено 118.

Допис Генштабу ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Покровське, Підгаврилівка, Братське Дніпропетровської області; Святопетрівка, Кушугум, Запоріжжя Запорізької області", — зазначили у Генштабі.

Також Сили оборони уразили район зосередження особового складу противника, пункт управління та два інші важливі об’єкти ворожої армії.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках –три боєзіткнення. Крім того, РФ здійснило 139 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ поблизу Лиману, Одрадного, Довгенького та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового та у бік населених пунктів Піщане й Глушківка.

На Лиманському напрямку було 15 атак. Ворог намагається просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина.

На Лиманському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку у районах Серебрянки, Сіверська, Званівки та Переїзного — противник п’ять разів атакував позиції наших військ. На Костянтинівському напрямку Росія 17 атакувала у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 атак біля населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку дев’ять разів були атаковані наші позиції у районах: Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля. На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції ЗСУ в районі Гуляйполя та у бік Варварівки. На Оріхівському напрямку окупанти тричі наступали у районі Плавнів.

На Краматорському напрямку, Придніпровському напрямку, Волинському та Поліському напрямках боєзіткнень не зафіксовано. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали майже 1000 осіб. ЗСУ знищіли ворожі п’ять танків, 27 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, засіб ППО, 330 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 119 автівок.

Нагадаємо, що біля Костянтинівки війська РФ майже припинили використання бронетехніки. Причиною стали погодні умови.

Раніше ми також інформували, що ЗСУ тримають сильну оборону Гуляйполя. Російські військові намагаються обійти місто з півночі та півдня.