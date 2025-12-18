Оперативная информация об агрессии РФ с фронта - Генштаб ВСУ

Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины сдерживали натиск оккупантов на основных направлениях фронта. Украинские войска нанесли российской армии ощутимые потери в живой силе и технике.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в четверг, 18 декабря.

Оперативная информация о ситуации на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. Кроме того, вчера РФ нанесла 42 авиационных удара по Украине - она сбросила 136 управляемых авиационных бомб. Также враг использовал 4855 дронов-камикадзе и совершил 3869 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов. Из реактивных систем залпового огня было осуществлено 118.

Сообщение Генштаба ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Покровское, Подгавриловка, Братское Днепропетровской области; Святопетровка, Кушугум, Запорожье Запорожской области", — отметили в Генштабе.

Также Силы обороны поразили район сосредоточения личного состава противника, пункт управления и два других важных объекта вражеской армии.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях - три боестолкновения. Кроме того, РФ осуществило 139 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции подразделений ВСУ вблизи Лимана, Отрадного, Довгенького и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызово и в сторону населенных пунктов Песчаное и Глушковка.

На Лиманском направлении было 15 атак. Враг пытается продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Колодязи, Дробышево, Новоселовка и в сторону населенного пункта Чернещина.

На Лиманском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении в районах Серебрянки, Северска, Звановки и Переездного - противник пять раз атаковал позиции наших войск. На Константиновском направлении Россия 17 раз атаковала в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 атак возле населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении девять раз были атакованы наши позиции в районах: Александроград, Сосновка, Сладкое, Привольное, Красногорское и в сторону Доброполья. На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции ВСУ в районе Гуляйполя и в сторону Варваровки. На Ореховском направлении оккупанты трижды наступали в районе Плавней.

На Краматорском направлении, Приднепровском направлении, Волынском и Полесском направлениях боестолкновений не зафиксировано. В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили почти 1000 человек. ВСУ уничтожили вражеские пять танков, 27 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, средство ПВО, 330 БпЛА оперативно-тактического уровня и 119 автомобилей.

Напомним, что возле Константиновки войска РФ почти прекратили использование бронетехники. Причиной стали погодные условия.

Ранее мы также информировали, что ВСУ держат сильную оборону Гуляйполя. Российские военные пытаются обойти город с севера и юга.