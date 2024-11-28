Повітряна тривога по всій Україні — чим атакує ворог

Запуск ракет з кораблів РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Зараз оголошено повітряну тривогу по всій території України. Це пов'язано з тим, що ворог задіяв бойову авіацію та ракетні кораблі.

Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗС України.

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Повідомлення від Повітряних Сил ЗС України. Фото: Скриншот

Згідно з інформацією, в повітрі зафіксовано 7 бортів Ту-95МС. Також ракетна небезпека загрожує Одещині. В ці хвилини на Одещині працює ППО. Ракети насуваються і на Херсонщину.