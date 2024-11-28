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Ворог атакує Україну з моря і неба — оголошена повітряна тривога

28 листопада 2024 05:33
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Повітряна тривога по всій Україні — чим атакує ворог
Запуск ракет з кораблів РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Зараз оголошено повітряну тривогу по всій території України. Це пов'язано з тим, що ворог задіяв бойову авіацію та ракетні кораблі.

Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗС України

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Повідомлення від Повітряних Сил ЗС України. Фото: Скриншот

Згідно з інформацією, в повітрі зафіксовано 7 бортів Ту-95МС. Також ракетна небезпека загрожує Одещині. В ці хвилини на Одещині працює ППО. Ракети насуваються і на Херсонщину. 

ППО повітряна тривога ракети війна в Україні атака

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