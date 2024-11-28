Воздушная тревога по всей Украине — чем атакует враг

Запуск ракет с кораблей РФ Иллюстративное фото: росСМИ

Сейчас объявлена воздушная тревога по всей территории Украины. Это связано с тем, что враг задействовал боевую авиацию и ракетные корабли.

Об этом сообщают в Воздушных Силах ВС Украины.

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Сообщение от Воздушных Сил ВС Украины. Фото: Скриншот

Согласно информации, в воздухе зафиксировано 7 бортов Ту-95МС. Также ракетная опасность угрожает Одесской области. В эти минуты в Одесской области работает ПВО. Ракеты надвигаются и на Херсонскую область.