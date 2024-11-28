Воздушная тревога по всей Украине — чем атакует враг

Враг атакует Украину с моря и неба — объявлена воздушная тревога
28 ноября 2024 05:33
Запуск ракет с кораблей РФ Иллюстративное фото: росСМИ
Сейчас объявлена воздушная тревога по всей территории Украины. Это связано с тем, что враг задействовал боевую авиацию и ракетные корабли.
Об этом сообщают в Воздушных Силах ВС Украины.
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Согласно информации, в воздухе зафиксировано 7 бортов Ту-95МС. Также ракетная опасность угрожает Одесской области. В эти минуты в Одесской области работает ПВО. Ракеты надвигаются и на Херсонскую область.
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