Удар по Херсону 12 жовтня — росіяни обстріляли один із мікрорайонів

Рятувальник ліквідує загоряння в Херсоні. Фото: ДСНС Херсонщини

Вночі 12 жовтня росіяни обстріляли мікрорайон Херсона. Рятувальники до ранку намагалися загасити пожежу, яка виникла на місці влучань.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у суботу, 12 жовтня.

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У ніч проти 12 жовтня російська армія атакувала один із мікрорайонів Херсона.

Виснажені працівники ДСНС. Фото: ДСНС Херсонщини

Внаслідок удару виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва.

Рятувальник ліквідує наслідки удару по Херсону. Фото: ДСНС Херсонщини

У ДСНС зазначали, що через постійні повторні обстріли рятувальникам доводилося кілька разів від’їжджати в безпечне місце, а потім знову повертатися до ліквідації наслідків.

Рятувальник гасить вогонь на місці влучання. Фото: ДСНС Херсонщини

"До ранку пожежу вдалося загасити", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники під час ліквідації загоряння у Херсоні. Фото: ДСНС Херсонщини

Нагадаємо, вночі 12 жовтня потужні вибухи також пролунали у Запоріжжі. Внаслідок російської атаки на місто постраждали троє людей, серед них дитина.

Раніше ми писали, що російські війська продовжують активні атаки на Харківщину, обстрілюючи як населені пункти, так і військові позиції.