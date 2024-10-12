Удар по Херсону 12 жовтня — росіяни обстріляли один із мікрорайонів

Вночі у Херсоні лунали вибухи — ДСНС гасили масштабну пожежу до ранку
Вночі 12 жовтня росіяни обстріляли мікрорайон Херсона. Рятувальники до ранку намагалися загасити пожежу, яка виникла на місці влучань.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у суботу, 12 жовтня.
Росіяни обстріляли Херсон
У ніч проти 12 жовтня російська армія атакувала один із мікрорайонів Херсона.
Внаслідок удару виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва.
У ДСНС зазначали, що через постійні повторні обстріли рятувальникам доводилося кілька разів від’їжджати в безпечне місце, а потім знову повертатися до ліквідації наслідків.
"До ранку пожежу вдалося загасити", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 12 жовтня потужні вибухи також пролунали у Запоріжжі. Внаслідок російської атаки на місто постраждали троє людей, серед них дитина.
Раніше ми писали, що російські війська продовжують активні атаки на Харківщину, обстрілюючи як населені пункти, так і військові позиції.
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