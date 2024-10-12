Удар по Запоріжжю 12 жовтня — у ДСНС показали наслідки

У ДСНС показали наслідки російського удару по Запоріжжю — відео
Вночі 12 жовтня російські війська обстріляли Запоріжжя. Кількість травмованих зросла до трьох осіб, серед них є дитина.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram у суботу, 12 жовтня.
Атака на Запоріжжя
За даними ДСНС, внаслідок російських ударів по Запоріжжю у ніч проти 12 жовтня постраждало троє людей, серед них 12-річна дівчинка.
Повідомляється, що під час обстрілів було повністю зруйновано приватний будинок, пожежі охопили 35 квадратних метрів.
Нагадаємо, що військові попереджали українців про пуск керованих авіаційних бомб у напрямку Запорізької області та безпосередньо Запоріжжя.
Раніше ми писали, що вранці 11 жовтня у лікарні помер 48-річний чоловік, поранений під час російського ракетного удару по припортовій інфраструктурі 9 жовтня в Одесі.
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