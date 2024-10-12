Удар по Запорожью 12 октября — в ГСЧС показали последствия

В ГСЧС показали последствия российского удара по Запорожью — видео
Ночью 12 октября российские войска обстреляли Запорожье. Число травмированных возросло до трех человек, среди них есть ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram в субботу, 12 октября.
Атака на Запорожье
По данным ГСЧС, в результате российских ударов по Запорожью в ночь на 12 октября пострадали три человека, среди них 12-летняя девочка.
Сообщается, что при обстреле был полностью разрушен частный дом, пожары охватили 35 квадратных метров.
Напомним, что военные предупреждали украинцев о пуске управляемых авиационных бомб в направлении Запорожской области и непосредственно Запорожья.
Ранее мы писали, что утром 11 октября в больнице скончался 48-летний мужчина, раненный во время российского ракетного удара по припортовой инфраструктуре 9 октября в Одессе.
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