Обстріл Запоріжжя 12 жовтня — в ОВА повідомили перші подробиці

Росія атакувала Запоріжжя — є руйнування та поранені
У Запоріжжі вночі 12 жовтня пролунали потужні вибухи. З'явилися перші подробиці щодо російської атаки по місту.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 12 жовтня
Іван Федоров повідомив, що росіяни під час нічної атаки на Запоріжжя влучили у приватні будинки та виробничі приміщення одного з підприємств.
"Попередньо трьох людей поранено. Медики надали усю необхідну допомогу", — зазначив він у повідомленні.
Додамо, що до оголошення повітряної тривоги військові попереджали містян про пуск росіянами керованих авіаційних бомб у напрямку області та міста.
Нагадаємо, 10 жовтня окупанти атакували Запорізьку область та зруйнували кілька житлових будинків.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждало шестеро цивільних.
Читайте Новини.LIVE!