Обстріл Запоріжжя 12 жовтня — в ОВА повідомили перші подробиці

Наслідки російської атаки на Запоріжжя. Фото ілюстративне: Запорізька ОВА

У Запоріжжі вночі 12 жовтня пролунали потужні вибухи. З'явилися перші подробиці щодо російської атаки по місту.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Вибухи у Запоріжжі 12 жовтня

Іван Федоров повідомив, що росіяни під час нічної атаки на Запоріжжя влучили у приватні будинки та виробничі приміщення одного з підприємств.

"Попередньо трьох людей поранено. Медики надали усю необхідну допомогу", — зазначив він у повідомленні.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Додамо, що до оголошення повітряної тривоги військові попереджали містян про пуск росіянами керованих авіаційних бомб у напрямку області та міста.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти атакували Запорізьку область та зруйнували кілька житлових будинків.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждало шестеро цивільних.