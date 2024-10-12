Обстрел Запорожья 12 октября – в ОВА сообщили первые подробности

Последствия российской атаки в Запорожье. Фото иллюстративное: Запорожская ОВА

В Запорожье ночью 12 октября раздались мощные взрывы. Появились первые подробности по поводу российской атаки по городу.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Иван Федоров сообщил, что россияне во время ночной атаки на Запорожье попали в частные дома и производственные помещения одного из предприятий.

"Предварительно три человека ранены. Медики оказали всю необходимую помощь", — отметил он в сообщении.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Добавим, что до объявления воздушной тревоги военные предупреждали горожан о пуске россиянами управляемых авиационных бомб в направлении области и города.

Напомним, 10 октября оккупанты атаковали Запорожскую область и разрушили несколько жилых домов.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадали шесть гражданских.