Обстрел Запорожья 12 октября – в ОВА сообщили первые подробности

Россия атаковала Запорожье — есть разрушения и раненые
В Запорожье ночью 12 октября раздались мощные взрывы. Появились первые подробности по поводу российской атаки по городу.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 12 октября
Иван Федоров сообщил, что россияне во время ночной атаки на Запорожье попали в частные дома и производственные помещения одного из предприятий.
"Предварительно три человека ранены. Медики оказали всю необходимую помощь", — отметил он в сообщении.
Добавим, что до объявления воздушной тревоги военные предупреждали горожан о пуске россиянами управляемых авиационных бомб в направлении области и города.
Напомним, 10 октября оккупанты атаковали Запорожскую область и разрушили несколько жилых домов.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадали шесть гражданских.
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