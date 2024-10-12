Удар по Херсону 12 октября – россияне обстреляли один из микрорайонов

Ночью в Херсоне раздавались взрывы — ГСЧС тушили масштабный пожар до утра
В ночь на 12 октября россияне обстреляли микрорайон Херсона. Спасатели до утра пытались потушить пожар, который возник на месте попаданий.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в субботу, 12 октября.
Россияне обстреляли Херсон
В ночь на 12 октября российская армия атаковала один из микрорайонов Херсона.
В результате удара возник пожар на складском помещении и площадке открытого хранения отходов производства
В ГСЧС отмечали, что в связи с постоянными повторными обстрелами спасателям приходилось несколько раз уезжать в безопасное место, а затем снова возвращаться к ликвидации последствий.
"До утра пожар удалось потушить", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 12 октября мощные взрывы также прогремели в Запорожье. В результате российской атаки на город пострадали три человека, среди них ребенок.
Ранее мы писали, что российские войска продолжают активные атаки на Харьковщину, обстреливая как населенные пункты, так и военные позиции.
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