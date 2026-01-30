Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Вночі Росія била по Україні ракетою і 111 дронами — що збила ППО

Вночі Росія била по Україні ракетою і 111 дронами — що збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 10:12
ППО збила і подавила 80 ворожих безпілотників
Боєць ЗСУ. Фото: 831 Миргородська бригада тактичної адміністрації

У ніч на 30 січня Росія здійснила масований повітряний удар по території України, застосувавши балістичну ракету та понад сотню безпілотників різних типів. Повітряна атака розпочалася ще ввечері 29 січня, близько 18:00, і тривала впродовж ночі.

Про це повідомила пресслужба Командування ПС ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Які результати роботи ППО за добу

За даними Сил оборони, противник запустив балістичну ракету типу Іскандер-М з території Воронезької області Росії. Паралельно Україну атакували 111 ударних безпілотників, серед яких дрони типу Shahed, Гербера, Італмас, а також апарати інших типів. Пуски здійснювалися з напрямків Брянська, Орла, Курська, Міллєрового, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Донецька. 

Станом на 08:00 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 80 ворожих безпілотників.

null
Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних дронів на 15 локаціях. Окрім цього, падіння уламків збитих безпілотників зафіксували ще на двох локаціях.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров заявив про створення нової системи захисту неба від російських атак. Також він заявив, що уже шукає рішення, як обмежити Росії використання дронів на базі Starlink.

безпілотники обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації