ППО збила і подавила 80 ворожих безпілотників

Боєць ЗСУ. Фото: 831 Миргородська бригада тактичної адміністрації

У ніч на 30 січня Росія здійснила масований повітряний удар по території України, застосувавши балістичну ракету та понад сотню безпілотників різних типів. Повітряна атака розпочалася ще ввечері 29 січня, близько 18:00, і тривала впродовж ночі.

Про це повідомила пресслужба Командування ПС ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Які результати роботи ППО за добу

За даними Сил оборони, противник запустив балістичну ракету типу Іскандер-М з території Воронезької області Росії. Паралельно Україну атакували 111 ударних безпілотників, серед яких дрони типу Shahed, Гербера, Італмас, а також апарати інших типів. Пуски здійснювалися з напрямків Брянська, Орла, Курська, Міллєрового, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Донецька.

Станом на 08:00 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 80 ворожих безпілотників.

Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних дронів на 15 локаціях. Окрім цього, падіння уламків збитих безпілотників зафіксували ще на двох локаціях.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров заявив про створення нової системи захисту неба від російських атак. Також він заявив, що уже шукає рішення, як обмежити Росії використання дронів на базі Starlink.