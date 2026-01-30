Видео
Україна
Главная Армия Ночью Россия била по Украине ракетой и 111 дронами — что сбила ПВО

Ночью Россия била по Украине ракетой и 111 дронами — что сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 10:12
ПВО сбила и подавила 80 вражеских беспилотников
Боец ВСУ. Фото: 831 Миргородская бригада тактической администрации 831 Миргородская бригада тактической администрации

В ночь на 30 января Россия осуществила массированный воздушный удар по территории Украины, применив баллистическую ракету и более сотни беспилотников различных типов. Воздушная атака началась еще вечером 29 января, около 18:00, и продолжалась в течение ночи.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ВС ВСУ.

Читайте также:

Какие результаты работы ПВО за сутки

По данным Сил обороны, противник запустил баллистическую ракету типа Искандер-М с территории Воронежской области России. Параллельно Украину атаковали 111 ударных беспилотников, среди которых дроны типа Shahed, Гербера, Италмас, а также аппараты других типов. Пуски осуществлялись с направлений Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка.

По состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 80 вражеских беспилотников.

null
Статистика. Фото: ПС ВСУ

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных дронов на 15 локациях. Кроме этого, падение обломков сбитых беспилотников зафиксировали еще на двух локациях.

Напомним, министр обороны Михаил Федоров заявил о создании новой системы защиты неба от российских атак. Также он заявил, что уже ищет решение, как ограничить России использование дронов на базе Starlink.

беспилотники обстрелы ППО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
