ПВО сбила и подавила 80 вражеских беспилотников

В ночь на 30 января Россия осуществила массированный воздушный удар по территории Украины, применив баллистическую ракету и более сотни беспилотников различных типов. Воздушная атака началась еще вечером 29 января, около 18:00, и продолжалась в течение ночи.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ВС ВСУ.

Какие результаты работы ПВО за сутки

По данным Сил обороны, противник запустил баллистическую ракету типа Искандер-М с территории Воронежской области России. Параллельно Украину атаковали 111 ударных беспилотников, среди которых дроны типа Shahed, Гербера, Италмас, а также аппараты других типов. Пуски осуществлялись с направлений Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Донецка.

По состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 80 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных дронов на 15 локациях. Кроме этого, падение обломков сбитых беспилотников зафиксировали еще на двух локациях.

Напомним, министр обороны Михаил Федоров заявил о создании новой системы защиты неба от российских атак. Также он заявил, что уже ищет решение, как ограничить России использование дронов на базе Starlink.