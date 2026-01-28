Федоров анонсував запуск нової моделі захисту неба

Михайло Федоров. Фото: АрміяInform

Міністерство оборони України оголосило про масштабні зміни у системі захисту повітряного простору на тлі щоденних масованих атак з боку Росії. Лише за останній місяць ворог застосував понад 6 тисяч безпілотників, атакуючи житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та транспорт.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram у середу, 28 січня.

Реклама

Читайте також:

Пост Федорова. Фото: скриншот

Україна посилює "малу" ППО

Через постійне вдосконалення російських дронів і тактики ударів, зокрема використання нових технологій, зростає кількість загроз. У відповідь Україна змінює підхід до протиповітряної оборони, роблячи ставку на розвиток так званої "малої" ППО та систем перехоплення.

В межах цих змін одним із найефективніших командирів, відомого під позивним Лазар, призначено заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ. Під його керівництвом створюється окреме командування "малої" ППО, яке очолив полковник Євгеній Хлєбніков.

Основне завдання нового підрозділу — побудувати систему, здатну швидко аналізувати загрози, прогнозувати атаки та ефективно протидіяти ворожим дронам.

Полковник Хлєбніков має значний бойовий та управлінський досвід. Він служив у зенітних ракетних військах, працював у Генеральному штабі та з перших днів повномасштабного вторгнення керував застосуванням безпілотників Bayraktar під час оборони Києва і Чернігівщини. Також брав участь у плануванні операції зі звільнення острова Зміїний та у боях за Донецький аеропорт у 2014–2015 роках.

Найближчим часом Міністерство оборони планує посилити управління ППО в кожному регіоні та сформувати сильну команду для розвитку системи "малої" протиповітряної оборони. Це перші кроки оновленої команди відомства, спрямовані на підвищення ефективності захисту українського неба.

Нагадаємо, днями Михайло Федоров оголосив про призначення волонтера Сергія Стерненка на посаду радника.

А також посаду радниці з міжнародних проєктів в Міноборони зайняла Валерія Іонан.