Федоров анонсировал запуск новой модели защиты неба

Дата публикации 28 января 2026 20:51
Федоров анонсировал запуск новой модели защиты неба
Михаил Федоров. Фото: АрмияInform

Министерство обороны Украины объявило о масштабных изменениях в системе защиты воздушного пространства на фоне ежедневных массированных атак со стороны России. Только за последний месяц враг применил более 6 тысяч беспилотников, атакуя жилые дома, объекты критической инфраструктуры и транспорт.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Telegram в среду, 28 января.

Федоров анонсував запуск нової моделі захисту неба - фото 1
Пост Федорова. Фото: скриншот

Украина усиливает "малую" ПВО

Из-за постоянного совершенствования российских дронов и тактики ударов, в том числе использования новых технологий, растет количество угроз. В ответ Украина меняет подход к противовоздушной обороне, делая ставку на развитие так называемой "малой" ПВО и систем перехвата.

В рамках этих изменений один из самых эффективных командиров, известный под позывным Лазарь, назначен заместителем командующего Воздушных Сил ВСУ. Под его руководством создается отдельное командование "малой" ПВО, которое возглавил полковник Евгений Хлебников.

Основная задача нового подразделения — построить систему, способную быстро анализировать угрозы, прогнозировать атаки и эффективно противодействовать вражеским дронам.

Полковник Хлебников имеет значительный боевой и управленческий опыт. Он служил в зенитных ракетных войсках, работал в Генеральном штабе и с первых дней полномасштабного вторжения руководил применением беспилотников Bayraktar во время обороны Киева и Черниговщины. Также участвовал в планировании операции по освобождению острова Змеиный и в боях за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.

В ближайшее время Министерство обороны планирует усилить управление ПВО в каждом регионе и сформировать сильную команду для развития системы "малой" противовоздушной обороны. Это первые шаги обновленной команды ведомства, направленные на повышение эффективности защиты украинского неба.

Напомним, ранее Михаил Федоров заявил о назначении волонтера Сергея Стерненко на должность советника.

А до этого должность советника по международным проектам в Минобороны заняла Валерия Ионан.




Анастасия Писаненко
