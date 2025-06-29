Обстріл України 29 червня — окупанти застосували 537 засобів удару по території країни

Робота мобільної групи ППО. Фото: Новинарня

У ніч проти неділі, 29 червня, українські військові відбили чергову масовану повітряну атаку Росії. Окупанти застосували 537 засобів удару по території країни.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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За даними Повітряних сил, росіяни застосували для атаки по Україні 537 засобів удару:

477 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23

41 крилату ракету Х-101/Іскандер-К

5 крилатих ракет "Калібр"

3 зенітні керовані ракети С-300

Військові зазначили, що силами ППО було знешкоджено 475 повітряних цілей ворога. З них 249 збито вогневими засобами, а ще 226 було локаційно втрачені або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Зокрема, збито 211 ударних безпілотників Shahed, одну балістичну ракету, 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К та 4 ракети "Калібр". Внаслідок атаки зафіксовано влучання у шість об’єктів, а уламки впали у восьми локаціях.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram

Нагадаємо, 29 червня під час відбиття масованого повітряного нападу противника загинув пілот F-16 Максим Устименко.

Також ми писали, що Польща разом із країнами-союзницями активувала свої сили протиповітряної оборони у відповідь на масштабну ракетно-дронову атаку Росії по Україні 29 червня.