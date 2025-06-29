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Головна Армія Вночі ППО була перевантажена — скільки і які цілі РФ змогли збити

Вночі ППО була перевантажена — скільки і які цілі РФ змогли збити

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 09:27
Обстріл України 29 червня — окупанти застосували 537 засобів удару по території країни
Робота мобільної групи ППО. Фото: Новинарня
Ключові моменти Що збила ППО

У ніч проти неділі, 29 червня, українські військові відбили чергову масовану повітряну атаку Росії. Окупанти застосували 537 засобів удару по території країни.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Що збила ППО

За даними Повітряних сил, росіяни застосували для атаки по Україні 537 засобів удару:

  • 477 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"
  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23
  • 41 крилату ракету Х-101/Іскандер-К
  • 5 крилатих ракет "Калібр"
  • 3 зенітні керовані ракети С-300

Військові зазначили, що силами ППО було знешкоджено 475 повітряних цілей ворога. З них 249 збито вогневими засобами, а ще 226 було локаційно втрачені або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Зокрема, збито 211 ударних безпілотників Shahed, одну балістичну ракету, 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К та 4 ракети "Калібр". Внаслідок атаки зафіксовано влучання у шість об’єктів, а уламки впали у восьми локаціях.

Робота ППО
Повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram

Нагадаємо, 29 червня під час відбиття масованого повітряного нападу противника загинув пілот F-16 Максим Устименко.

Також ми писали, що Польща разом із країнами-союзницями активувала свої сили протиповітряної оборони у відповідь на масштабну ракетно-дронову атаку Росії по Україні 29 червня.

обстріли ППО війна в Україні безпілотник ракетний удар Повітряні сили
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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