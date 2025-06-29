Обстріл України 29 червня — окупанти застосували 537 засобів удару по території країни

Вночі ППО була перевантажена — скільки і які цілі РФ змогли збити
У ніч проти неділі, 29 червня, українські військові відбили чергову масовану повітряну атаку Росії. Окупанти застосували 537 засобів удару по території країни.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Що збила ППО
За даними Повітряних сил, росіяни застосували для атаки по Україні 537 засобів удару:
- 477 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23
- 41 крилату ракету Х-101/Іскандер-К
- 5 крилатих ракет "Калібр"
- 3 зенітні керовані ракети С-300
Військові зазначили, що силами ППО було знешкоджено 475 повітряних цілей ворога. З них 249 збито вогневими засобами, а ще 226 було локаційно втрачені або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.
Зокрема, збито 211 ударних безпілотників Shahed, одну балістичну ракету, 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К та 4 ракети "Калібр". Внаслідок атаки зафіксовано влучання у шість об’єктів, а уламки впали у восьми локаціях.
Нагадаємо, 29 червня під час відбиття масованого повітряного нападу противника загинув пілот F-16 Максим Устименко.
Також ми писали, що Польща разом із країнами-союзницями активувала свої сили протиповітряної оборони у відповідь на масштабну ракетно-дронову атаку Росії по Україні 29 червня.
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