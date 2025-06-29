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Головна Армія Комбінований удар РФ по Україні — Польща піднімала бойові літаки

Комбінований удар РФ по Україні — Польща піднімала бойові літаки

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 07:30
Польща піднімала військову авіацію через комбінований удар РФ по Україні
Польські військові літаки. Ілюстративне Ффто: Defence24
Ключові моменти Польська авіація зреагувала на обстріл України

У ніч проти неділі, 29 червня, Польща разом із країнами-союзницями активувала свої сили протиповітряної оборони у відповідь на масштабну ракетно-дронову атаку Росії по Україні. Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в X.

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Польська авіація зреагувала на обстріл України

Як зазначено в заяві командування, через атаку РФ на Україну над територією Польщі діяли сили її власної та союзної авіації.

"Було задіяно усі наявні сили та ресурси. Винищувачі були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого стану готовності", — йдеться у повідомленні.

Польські військові додають, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, які перебувають під загрозою.

"Оперативне командування відстежує поточну ситуацію, сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", — підсумували в командуванні Збройних сил Польщі.

обстріл України
Повідомлення командування Збройних сил Польщі в X

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 29 червня атакували Львівську область ударними дронами та крилатими ракетами. Вибухи лунали і у самому обласному центрі.

Польща вибух обстріли винищувач війна в Україні авіація
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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