Польша поднимала военную авиацию из-за комбинированного удара РФ по Украине

Польские военные самолеты. Иллюстративное Ффто: Defence24

В ночь на воскресенье, 29 июня, Польша вместе со странами-союзницами активировала свои силы противовоздушной обороны в ответ на масштабную ракетно-дроновую атаку России по Украине. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, которые находятся под угрозой.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X.

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Как указано в заявлении командования, из-за атаки РФ на Украину над территорией Польши действовали силы ее собственной и союзной авиации.

"Были задействованы все имеющиеся силы и ресурсы. Истребители были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли наивысшего состояния готовности", — говорится в сообщении.

Польские военные добавляют, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с зонами, которые находятся под угрозой.

"Оперативное командование отслеживает текущую ситуацию, силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", — подытожили в командовании Вооруженных сил Польши.

Сообщения командования Вооруженных сил Польши в X

Напомним, россияне в ночь на 29 июня атаковали Львовскую область ударными дронами и крылатыми ракетами. Взрывы раздавались и в самом областном центре.