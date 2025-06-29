Обстрелы Украины 29 июня - оккупанты применили 537 средств удара по территории страны

Ночью ПВО была перегружена — сколько и какие цели РФ смогли сбить
В ночь на воскресенье, 29 июня, украинские военные отбили очередную массированную воздушную атаку России. Оккупанты применили 537 средств удара по территории страны.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Что сбила ПВО
По данным Воздушных сил, россияне применили для атаки по Украине 537 средств удара:
- 477 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал"
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23
- 41 крылатую ракету Х-101/Искандер-К
- 5 крылатых ракет "Калибр"
- 3 зенитные управляемые ракеты С-300
Военные отметили, что силами ПВО было обезврежено 475 воздушных целей врага. Из них 249 сбиты огневыми средствами, а еще 226 были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В частности, сбито 211 ударных беспилотников Shahed, одну баллистическую ракету, 33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К и 4 ракеты "Калибр". В результате атаки зафиксировано попадание в шесть объектов, а обломки упали в восьми локациях.
Напомним, 29 июня во время отражения массированного воздушного нападения противника погиб пилот F-16 Максим Устименко.
Также мы писали, что Польша вместе со странами-союзницами активировала свои силы противовоздушной обороны в ответ на масштабную ракетно-пушечную атаку России по Украине 29 июня.
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