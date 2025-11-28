Українські воїни уразили аеродром Саки — що відомо

ВМС України атакували аеродром Саки — що вдалося уразити
Військово-Морські Сили України разом з Силами спеціальних операцій атакували аеродром Саки. Воїнам вдалося уразити декілька обʼєктів російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба Військово-Морських сил у Telegram у пʼятницю, 28 листопада.
Атака на аеродром Саки
Внаслідок атаки на аеродром Саки вдалося уразити:
- командно-диспетчерський пункт управління російських окупантів;
- місця зберігання ударних дронів "Оріон";
- декілька об’єктів ППО, зокрема ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1;
- установку ЗУ 23-2 на базі КамАЗу.
"Послаблення бойових можливостей ворога — ще один крок до перемоги!" — додали у ВМС.
Нагадаємо, у ніч проти 28 листопада українські воїни атакували НПЗ у Саратовській області. Також було завдано ударів по інших обʼєктах окупантів.
Раніше оператори ССО ефективно знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу в Покровську. Вдалося ліквідувати чотирьох російських окупантів та вивести з ладу ворожий безпілотник
Читайте Новини.LIVE!