Головна Армія ВМС України атакували аеродром Саки — що вдалося уразити

ВМС України атакували аеродром Саки — що вдалося уразити

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 22:56
Українські воїни уразили аеродром Саки — що відомо
Ураження аеродрому Саки. Фото: кадр з відео

Військово-Морські Сили України разом з Силами спеціальних операцій атакували аеродром Саки. Воїнам вдалося уразити декілька обʼєктів російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Військово-Морських сил у Telegram у пʼятницю, 28 листопада.

Читайте також:

Атака на аеродром Саки

Внаслідок атаки на аеродром Саки вдалося уразити:

  • командно-диспетчерський пункт управління російських окупантів;
  • місця зберігання ударних дронів "Оріон";
  • декілька об’єктів ППО, зокрема ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1;
  • установку ЗУ 23-2 на базі КамАЗу.

"Послаблення бойових можливостей ворога — ще один крок до перемоги!" — додали у ВМС.

Нагадаємо, у ніч проти 28 листопада українські воїни атакували НПЗ у Саратовській області. Також було завдано ударів по інших обʼєктах окупантів.

Раніше оператори ССО ефективно знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу в Покровську. Вдалося ліквідувати чотирьох російських окупантів та вивести з ладу ворожий безпілотник

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
