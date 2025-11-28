Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВМС Украины атаковали аэродром Саки — что удалось поразить

ВМС Украины атаковали аэродром Саки — что удалось поразить

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 22:56
Украинские воины поразили аэродром Саки — что известно
Поражение аэродрома Саки. Фото: кадр из видео

Военно-Морские Силы Украины вместе с Силами специальных операций атаковали аэродром Саки. Воинам удалось поразить несколько объектов российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил в Telegram в пятницу, 28 ноября.

Реклама
Читайте также:

Атака на аэродром Саки

В результате атаки на аэродром Саки удалось поразить:

  • командно-диспетчерский пункт управления российских оккупантов;
  • места хранения ударных дронов "Орион";
  • несколько объектов ПВО, в частности ЗРК Тор-М2 и Панцирь-С1;
  • установку ЗУ 23-2 на базе КамАЗа.

"Ослабление боевых возможностей врага — еще один шаг к победе! " — добавили в ВМС.

Напомним, в ночь на 28 ноября украинские воины атаковали НПЗ в Саратовской области. Также были нанесены удары по другим объектам оккупантов.

Ранее операторы ССО эффективно уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу в Покровске. Удалось ликвидировать четырех российских оккупантов и вывести из строя вражеский беспилотник

война ВМС Украина оккупанты Россия аэродром
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации