Украинские воины поразили аэродром Саки — что известно

ВМС Украины атаковали аэродром Саки — что удалось поразить
Военно-Морские Силы Украины вместе с Силами специальных операций атаковали аэродром Саки. Воинам удалось поразить несколько объектов российских оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил в Telegram в пятницу, 28 ноября.
Атака на аэродром Саки
В результате атаки на аэродром Саки удалось поразить:
- командно-диспетчерский пункт управления российских оккупантов;
- места хранения ударных дронов "Орион";
- несколько объектов ПВО, в частности ЗРК Тор-М2 и Панцирь-С1;
- установку ЗУ 23-2 на базе КамАЗа.
"Ослабление боевых возможностей врага — еще один шаг к победе! " — добавили в ВМС.
Напомним, в ночь на 28 ноября украинские воины атаковали НПЗ в Саратовской области. Также были нанесены удары по другим объектам оккупантов.
Ранее операторы ССО эффективно уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу в Покровске. Удалось ликвидировать четырех российских оккупантов и вывести из строя вражеский беспилотник
