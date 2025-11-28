Украинские воины поразили аэродром Саки — что известно

Поражение аэродрома Саки. Фото: кадр из видео

Военно-Морские Силы Украины вместе с Силами специальных операций атаковали аэродром Саки. Воинам удалось поразить несколько объектов российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил в Telegram в пятницу, 28 ноября.

Реклама

Читайте также:

Атака на аэродром Саки

В результате атаки на аэродром Саки удалось поразить:

командно-диспетчерский пункт управления российских оккупантов;

места хранения ударных дронов "Орион";

несколько объектов ПВО, в частности ЗРК Тор-М2 и Панцирь-С1;

установку ЗУ 23-2 на базе КамАЗа.

"Ослабление боевых возможностей врага — еще один шаг к победе! " — добавили в ВМС.

Напомним, в ночь на 28 ноября украинские воины атаковали НПЗ в Саратовской области. Также были нанесены удары по другим объектам оккупантов.

Ранее операторы ССО эффективно уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу в Покровске. Удалось ликвидировать четырех российских оккупантов и вывести из строя вражеский беспилотник