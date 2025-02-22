Внаслідок атаки на Костянтинівку загинула жінка, - ДСНС

Руйнування внаслідок удару. Фото: Офіс Генпрокурора

Російські війська у суботу, 22 лютого, скинули три авіаційні бомби на Костянтинівку Донецької області. Внаслідок влучання у п'ятиповерховий житловий будинок загинула жінка, рятувальники дістали її тіло з-під завалів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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Атака на Костянтинівку 22 лютого

Сьогодні у другій половині дня Росія завдала удару трьома КАБами по Костянтинівці: влучання сталося у п'ятиповерховий житловий будинок.

"Відбулося руйнування перекриття між першим та другим поверхами. На момент обстрілу у квартирі перебувала жінка", — уточнили в ДСНС.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники спільно з комунальниками та поліцейськими дістали тіло загиблої 1955 року народження з-під залізобетонної плити. Також поранені ще троє жінок, пошкоджено сім багатоквартирних будинків та 14 будівель.

Працівники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання, там було розібрано п'ять тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Скриншот допису ДСНС

Раніше в МВС України показали перші кадри після атаки на будинок в Костянтинівці, зняті на бодікамеру правоохоронця.

Також ворог сьогодні обстріляв Дніпропетровську область. Сили ППО збили у небі над регіоном п'ять російських цілей.