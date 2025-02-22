Обстріли Дніпропетровщини 21 лютого — фото наслідків

Росія обстріляла Дніпропетровщину — в ОВА показали наслідки
Росіяни в ніч проти 22 лютого безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Над регіоном оборонці неба збили п'ять ворожих цілей.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram в суботу, 22 лютого.
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
За повідомленням Лисака, внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у Кам'янському районі. Рятувальники загасили займання. Через обстріл пошкоджене підприємство, обійшлося без постраждалих.
"Ввечері окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Постраждав 54-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно", — зазначив начальник ОВА.
Понівечені підприємства та п'ять багатоповерхівок. Також пошкоджені авто, газогони та лінії електропередач.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 лютого, окупанти обстріляли Запорізьку область понад 500 разів. Внаслідок атак є постраждалі.
Під обстріл росіян минулої ночі потрапила й Київська область. Через це загинула людина, є руйнування.
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