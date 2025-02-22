Обстріли Дніпропетровщини 21 лютого — фото наслідків

Працівник ДСНС. Фото ілюстративне: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Росіяни в ніч проти 22 лютого безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Над регіоном оборонці неба збили п'ять ворожих цілей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram в суботу, 22 лютого.

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За повідомленням Лисака, внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у Кам'янському районі. Рятувальники загасили займання. Через обстріл пошкоджене підприємство, обійшлося без постраждалих.

"Ввечері окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Постраждав 54-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно", — зазначив начальник ОВА.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Понівечені підприємства та п'ять багатоповерхівок. Також пошкоджені авто, газогони та лінії електропередач.

Вибиті вікна та пошкоджені стіни в будинку. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Пошкоджений балкон в багатоповерхівці. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Пошкоджений внаслідок обстрілу будинок. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 лютого, окупанти обстріляли Запорізьку область понад 500 разів. Внаслідок атак є постраждалі.

Під обстріл росіян минулої ночі потрапила й Київська область. Через це загинула людина, є руйнування.