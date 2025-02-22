Обстріли Запорізької області 21 лютого — що відомо про атаки

Пошкоджений внаслідок обстрілу будинок. Фото: Telegram/Іван Федоров

Росіяни продовжують атакувати Запорізьку область. Протягом минулої доби по населених пунктах регіону завдали понад пів тисячі ударів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram в суботу, 22 лютого.

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Наслідки обстрілів Запорізької області

Як повідомив Федоров, росіяни за минулу добу завдали 517 ударів по Запорізькій області. Десять разів з авіації обстріляли Гуляйполе. Внаслідок атаки дві жінки та чоловік отримали поранення.

"313 БпЛА різної модифікації атакували Кушугум, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку", — зазначив начальник ОВА.

Повідомлення про обстріли Запорізької області. Фото: скриншот

Крім того, із РСЗВ вісім разів атакували Кам'янське, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку та Новодарівку. Ще 186 артударів завдали по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків", — додав Федоров.

Нагадаємо, окупанти ударними безпілотниками атакували Київську область в ніч проти 22 лютого. Через це загинула людина, є пошкодження.

Загроза застосування ударних БпЛА була й у Дніпропетровській області. Вночі 22 лютого у Дніпрі було гучно — пролунали вибухи.