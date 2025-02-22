Обстрелы Запорожской области 21 февраля — что известно об атаках

Поврежденный в результате обстрела дом. Фото: Telegram/Иван Федоров

Россияне продолжают атаковать Запорожскую область. В течение минувших суток по населенным пунктам региона нанесли более полутысячи ударов.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в субботу, 22 февраля.

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Как сообщил Федоров, россияне за минувшие сутки нанесли 517 ударов по Запорожской области. Десять раз из авиации обстреляли Гуляйполе. В результате атаки две женщины и мужчина получили ранения.

"313 БпЛА различной модификации атаковали Кушугум, Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку", — отметил начальник ОВА.

Сообщение об обстрелах Запорожской области. Фото: скриншот

Кроме того, из РСЗО восемь раз атаковали Каменское, Орехов, Гуляйполе, Новоданиловку и Новодаровку. Еще 186 артударов нанесли по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 20 сообщений о повреждении квартир и частных домов", — добавил Федоров.

Напомним, оккупанты ударными беспилотниками атаковали Киевскую область в ночь на 22 февраля. Из-за этого погиб человек, есть повреждения.

Угроза применения ударных БпЛА была и в Днепропетровской области. Ночью 22 февраля в Днепре было громко — раздались взрывы.