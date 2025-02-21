Вечірні вибухи у Дніпрі 21 лютого 2025 року — що відомо про обстріл

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот відео

Вибухи пролунали в передмісті Дніпра зараз, пізно ввечері 21 лютого. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи у Дніпрі пізно ввечері 21 лютого

Повітряна тривога у Дніпропетровській області триває вже понад чотири години. Її оголосили о 19:53. Станом на 23:24 БпЛА у Дніпропетровській області наближалися до Дніпра з півдня, а інші безпілотники в регіоні тримали курс на захід.

Де ще оголосили повітряну тривогу пізно ввечері 21 лютого

Карта повітряних тривог станом на 23:58 21 лютого

Станом на 23:58 21 лютого червоні на карті повітряних тривог, крім Дніпропетровської області, ще 12 регіонів. Під загрозою ворожої атаки опинилися Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Харківська, Донецька та Запорізька області.

Нагадаємо, увечері 21 лютого прогриміли вибухи в Херсоні. Інформації щодо наслідків цього обстрілу наразі немає.

Також ми повідомляли, що в Києві пізно ввечері 21 лютого було чутно вибухи. Столиця опинилася під атакою ударних БпЛА. По ворожих цілях працювала ППО.