Вечерние взрывы в Днепре 21 февраля 2025 года — что известно об обстреле

Пожар после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот видео

Взрывы прогремели в пригороде Днепра сейчас, поздно вечером 21 февраля. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

ВоздушныеСилы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Днепре поздно вечером 21 февраля

Воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается уже более четырех часов. Ее объявили в 19:53. По состоянию на 23:24 БпЛА в Днепропетровской области приближались к Днепру с юга, а другие беспилотники в регионе держали курс на запад.

Где еще объявили воздушную тревогу поздно вечером 21 февраля

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:58 21 февраля

По состоянию на 23:58 21 февраля красные на карте воздушных тревог, кроме Днепропетровской области, еще 12 регионов. Под угрозой вражеской атаки оказались Житомирская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Черниговская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

Напомним, вечером 21 февраля прогремели взрывы в Херсоне. Информации о последствиях этого обстрела пока нет.

Также мы сообщали, что в Киеве поздно вечером 21 февраля были слышны взрывы. Столица оказалась под атакой ударных БпЛА. По вражеским целям работала ПВО.