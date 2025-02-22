Обстрелы Днепропетровщины 21 февраля — фото последствий

Россия обстреляла Днепропетровщину — в ОВА показали последствия
Россияне в ночь на 22 февраля беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. Над регионом защитники неба сбили пять вражеских целей.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в субботу, 22 февраля.
Последствия обстрелов Днепропетровщины
По сообщению Лысака, в результате вражеской атаки произошел пожар в Каменском районе. Спасатели потушили возгорание. Из-за обстрела повреждено предприятие, обошлось без пострадавших.
"Вечером оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Пострадал 54-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно", — отметил начальник ОВА.
Повреждены предприятия и пять многоэтажек, а также авто, газопроводы и линии электропередач.
Напомним, за прошедшие сутки, 21 февраля, оккупанты обстреляли Запорожскую область более 500 раз. В результате атак есть пострадавшие.
Под обстрел россиян минувшей ночью попала и Киевская область. Из-за этого погиб человек, есть разрушения.
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