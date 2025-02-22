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Россия обстреляла Днепропетровщину — в ОВА показали последствия

22 февраля 2025 08:45
Ольга Антоновская - редактор
Обстрелы Днепропетровщины 21 февраля — фото последствий
Работник ГСЧС. Фото иллюстративное: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Ольга Антоновская - редактор

Россияне в ночь на 22 февраля беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. Над регионом защитники неба сбили пять вражеских целей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в субботу, 22 февраля.

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Последствия обстрелов Днепропетровщины

По сообщению Лысака, в результате вражеской атаки произошел пожар в Каменском районе. Спасатели потушили возгорание. Из-за обстрела повреждено предприятие, обошлось без пострадавших.

"Вечером оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Пострадал 54-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно", — отметил начальник ОВА.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Повреждены предприятия и пять многоэтажек, а также авто, газопроводы и линии электропередач.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
Выбитые окна и поврежденные стены в доме. Фото: Telegram/Сергей Лысак
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
Поврежденный балкон в многоэтажке. Фото: Telegram/Сергей Лысак
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
Поврежденный в результате обстрела дом. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Напомним, за прошедшие сутки, 21 февраля, оккупанты обстреляли Запорожскую область более 500 раз. В результате атак есть пострадавшие.

Под обстрел россиян минувшей ночью попала и Киевская область. Из-за этого погиб человек, есть разрушения.

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