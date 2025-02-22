Обстріл Костянтинівки 22 лютого — є загиблі та постраждалі

РФ скинула на Костянтинівку сім бомб — є загиблі та постраждалі
Росіяни обстріляли з авіації Костянтинівку в Донецькій області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Про це повідомляє МВС України в Telegram в суботу, 22 лютого.
Наслідки обстрілу Костянтинівки
Окупанти скинули сім авіабомб на Костянтинівку. Наразі відомо про двох загиблих та трьох постраждалих.
"Внаслідок влучання у багатоквартирний будинок зруйновано квартири з 1-го по 5-й поверх. За попередньою інформацією, пошкоджено 66 цивільних об'єктів", — йдеться у повідомленні.
Як зазначають в МВС, наразі парамедики поліції рятують постраждалих. Пошукова операція триває, під завалами досі можуть бути люди.
Нагадаємо, росіяни також атакували Харківську область. В регіоні є серйозні руйнування через обстріли окупантів.
РФ в ніч проти 22 лютого також атакувала безпілотниками Дніпропетровську область. Над регіоном оборонці неба збили п'ять цілей.
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