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РФ скинула на Костянтинівку сім бомб — є загиблі та постраждалі

22 лютого 2025 14:47
Ольга Антоновська - редактор
Обстріл Костянтинівки 22 лютого — є загиблі та постраждалі
Поліцейський біля обстріляного будинку. Фото: МВС
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни обстріляли з авіації Костянтинівку в Донецькій області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє МВС України в Telegram в суботу, 22 лютого.

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Окупанти скинули сім авіабомб на Костянтинівку. Наразі відомо про двох загиблих та трьох постраждалих.

"Внаслідок влучання у багатоквартирний будинок зруйновано квартири з 1-го по 5-й поверх. За попередньою інформацією, пошкоджено 66 цивільних об'єктів", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Костянтинівки 22 лютого
Повідомлення МВС. Фото: скриншот

Як зазначають в МВС, наразі парамедики поліції рятують постраждалих. Пошукова операція триває, під завалами досі можуть бути люди.

Нагадаємо, росіяни також атакували Харківську область. В регіоні є серйозні руйнування через обстріли окупантів.

РФ в ніч проти 22 лютого також атакувала безпілотниками Дніпропетровську область. Над регіоном оборонці неба збили п'ять цілей.

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